Cuisine italienne en 30 minutes (douche comprise !)

Votre beau-père débarque à l'improviste ? Vous recevez votre ex pour une 8e chance ? Challenge accepted. La team Big Mamma vous livre ses plus grands secrets de chef pour réaliser des plats rapides et ultragourmands. Chaque membre de la squadra a glissé ses tips et anecdotes tout droit sortis de la Botte pour faire de vous une star du forno. Ouvrez ce livre de recettes, respirez, cuisinez, et juste kiffez. C'est le moment d'épater les invités et de régaler toute la famille. Andiamo !