Le grand livre de l'alimentation durable avec la fondation Good Planet

On a tous à coeur d'agir pour la planète... Commencez par votre assiette ! Apprenez à cuisiner plus de 60 fruits et légumes du marché et préparez de délicieuses recettes tout au long de l'année. Patates douces farcies, taboulé de chou-fleur, tian de légumes d'hiver, tatin d'aubergines miel & romarin, croque-monsieur aux champignons, pancakes à la noisette... Retrouvez au fil des saisons 180 recettes végétariennes aussi faciles que gourmandes, accompagnées de conseils pour adopter une alimentation plus durable. Un livre de cuisine familiale par la Fondation GoodPlanet