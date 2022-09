Orthographe CP. Un accompagnement progressif pour réussir en orthographe

'Ecouter les sons, observer les lettres Ecrire les mots simples Toutes les règles illustrées 300 exercices progressifs Une méthode en 3 étapes : Observation : écouter les sons dans les mots, observer et apprendre les lettres. Règles et exercices : comprendre facilement les premières règles d'orthographe grâce à leur présentation visuelle et s'entraîner avec près de 300 exercices progressifs. Révision : vérifier ce qui a été appris avec des exercices amusants. Un bilan final pour mesurer ses progrès. Avec un livret de corrigés détachable + des dictées enregistrées, des conseils, des activités-jeux en ligne sur www. hatier-entrainement. com