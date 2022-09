Un ouvrage brillant et visionnaire alliant cartes et infographies, écologie et géopolitique. Une façon nouvelle et concise de comprendre le monde ! Les cartes et infographies de cet ouvrage présentent des données scientifiques récentes et interpellent le lecteur : souvent inquiétantes, parfois amusantes, elles regorgent d'informations essentielles et offrent des instantanés de l'état de la planète. D'un seul coup d'oeil, nous pouvons constater la situation précaire de la Terre, mais aussi réaliser à quel point il serait facile de l'améliorer... Combien d'arbres y a-t-il pour chaque être humain ? Combien de kilomètres de la surface de la Terre sont recouverts de béton ? Combien de forêts devons-nous planter pour neutraliser notre impact sur le CO2 ? Quels choix pouvons-nous et devons-nous faire pour changer l'avenir de notre planète : le shopping ou le commerce électronique ? L'E-book ou le livre ? Le scooter électrique ou le SUV ? Saviez-vous que 67 entreprises seulement dans le monde sont responsables de 67 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre ? Ou que l'élevage d'un cheval a la même empreinte carbone qu'un voyage en voiture de 23 500 kilomètres ? 100 cartes pour sauver la planète met en avant des thèmes essentiels et nécessaires pour comprendre le monde d'aujourd'hui, à travers de superbes cartes et infographies qui mettent en avant les nations et leurs choix, l'économie et l'écologie, la nature et l'homme, dans le but de sensibiliser et de préserver l'équilibre fragile de notre belle planète.