Petit Futé Trieste et le Frioul Vénétie Julienne. Edition 2023

Aux confins orientaux de l'Italie du Nord, lové tout au fond du bassin de la Mer Adriatique, le Frioul-Vénétie julienne est un monde à part. Des massifs alpins des Dolomites aux plages et lagunes de la côte, des vestiges romains aux influences vénitiennes, des richesses des vignobles aux saveurs de la mer, des parcs naturels à la beauté des villes, la région ne cesse de surprendre et d'émerveiller. Entre mer et montagne, cultivant traditions et langues ancestrales, ce territoire, qui n'a pas été épargné par l'histoire, demeure encore préservé du tourisme de masse. Trieste, le chef-lieu de la région, une ville au bout de l'Italie, révèle ses charmes méditerranéens et autrichiens dans une atmosphère envoûtante de Mitteleuropa. Petit Futé vous emmène à la découverte de cette destination méconnue et captivante.