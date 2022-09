Panne de sens. Manager pour qui, pour quoi, comment ?

Nos sociétés modernes actuelles, particulièrement en Occident, sont marquées par la " mort de Dieu " , pour paraphraser Nietzche, la défiance à l'égard, de la Science, de la parole politique, syndicale, collective. Cette panne de sens collectif occidentale ne signifie nullement que la recherche de l'épanouissement au travers d'une action collective ait disparu. Il semble même qu'elle se soit translatée de la sphère publique à la sphère entrepreneuriale : l'entreprise demeure une aventure collective plébiscitée, notamment par les jeunes. De fait, la place du travail est centrale dans ce rapport au sens. Il n'est pas étonnant d'entendre les jeunes générations clamer leur besoin de trouver un métier qui ait du sens et ce dans un projet social global. C'est tout le but de ce livre : comment créer du sens après des mesures pénibles ? comment créer du sens dans des entreprises fortement financiarisées ? ou malgré un management à distance et médiatisées par les outils de reporting ? comment créer un sens commun dans des entreprises gigantesques et hétérogènes ?