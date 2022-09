Emily in Paris. Le livre de cuisine officiel

Redécouvrez les spécialités françaises à travers les yeux d'Emily, Américaine travaillant à Paris et découvrant les joies de la capitale. Entre mode, bling bling et jet set, bienvenue dans le Paris idyllique version US ! Retrouvez 75 recettes dans ce livre de cuisine officiel dont : la célèbre omelette de Gabriel, la crème brûlée de Pierre, ainsi que les croissants et autres quiches dont raffolent les Américains ! Le tout arrosé au champagne évidemment.