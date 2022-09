Mon programme ménopause minceur. Nutrition, activité physique, gestion du stress... votre coaching pour préserver votre santé, votre silhouette et votre féminité

NUTRITION, ACTIVITE PHYSIQUE, GESTION DU STRESS... TOUTES LES SOLUTIONS POUR RESTER BELLE ET EN PLEINE FORME Les réponses aux questions que vous vous posez : Le running est-il vraiment conseillé passé 50 ans ? En quoi le sport va-t-il m'aider à perdre du poids ? Comment reprendre l'exercice physique sans trop souffrir ? Quel sport idéal pour retrouver rapidement sa silhouette ? Revisitez votre alimentation en 3 étapes : Les neurotransmetteurs : les régulateurs de nos sensations de faim ; les antioxydants : pour lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement ; les glucides : bien les choisir pour une forme optimale ; l'hydratation : boire pour mieux éliminer. 10 programmes santé/minceur sur mesure : minceur, anxiété, stress et dépression, ostéoporose, troubles digestifs, thyroïde, libido... Pour chacun : les aliments protecteurs, les superaliments, le protocole micronutrition et phytothérapie, activités physiques conseillées par la coach, liste de courses, menus, recettes...