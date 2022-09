L'errance médicale chez les femmes. Maladies chroniques, rares, invisibles… Pourquoi poser un diagnostic prend du temps ?

Un magnifique témoignage-manifeste contre l'errance médicale chez les femmes. "Trop jeune et trop jolie pour être malade" m'a affirmé le neurologue de l'hôpital où je venais d'être admise en urgence, le côté droit de mon corps paralysé. "On va partir sur une prise en charge psychologique parce que c'est dans votre tête tout ça ! " m'a lancé le rhumatologue... Loin d'être un cas isolé, Charline Girardel raconte son parcours de malade chronique et son combat face à l'errance médicale, plus présente auprès de la gent féminine. Comment et pourquoi en est-on encore là face aux inégalités ? Charline nous livre son histoire mais donne également la parole à d'autres femmes au fil de témoignages poignants. Ensemble, il est temps de créer une meilleure alliance thérapeutique afin que les femmes se sentent enfin comprises et qu'elles gardent espoir !