Entre deux royaumes. Récit d’une vie bouleversée par la maladie

Le best-seller international qui a ému des centaines de milliers de lecteurs. Fraîchement diplômée, Suleika Jaouad se prépare à entrer dans la " cours des grands" . Mais son état de santé se dégrade : des démangeaisons suivies d'un profond épuisement généralisé la poussent à consulter. Le diagnostic tombe rapidement : leucémie avec 35% de chances de survie. En un clin d'oeil, l'existence que Suleika avait imaginée part en fumée... Après trois ans et demi de chimio, un essai clinique et une greffe de moelle osseuse, elle est, selon les médecins, guérie. Mais comment faire son retour dans le monde et vivre à nouveau ? Comment quitter le " royaume des malades " pour rejoindre celui des " bien-portants" ? Pour se raccrocher à la vie, Suleika se lance - avec son nouvel meilleur ami, son terrier Oscar - dans un road trip en van de 100 jours et 25 000 kilomètres à travers les Etats-Unis. C'est aux fils des visites qu'elle rend aux inconnus qui lui avaient écrit lorsqu'elle était à l'hôpital - une adolescente en Floride qui se remet d'un cancer, une enseignante en Californie qui pleure la mort de son fils, un détenu dans le couloir de la mort au Texas... - qu'elle trouve soutien et joie de vivre. Une chronique saisissante et profondément émouvante !