Ayurvéda : mes rituels beauté. 90 recettes de cosmétiques maison

Découvrez les secrets de beauté ayurvédiques de Sophie Benabi. Saviez-vous que, selon l'ayurvéda, un esprit paisible donnerait une belle peau et de beaux cheveux, et un corps bien nourri, sur le plan émotionnel et alimentaire, aurait toutes les armes pour bien vieillir ? C'est sur ce principe que Sophie Benabi a rassemblé de nombreux secrets de beauté ayurvédiques qu'elle partage avec vous dans ce livre. Bien digérer, apaiser son mental, prendre le temps de respirer et de méditer... autant d'outils aussi importants que les rituels de beauté traditionnels. Vous trouverez donc aussi bien des recettes de soins ayurvédiques pour tout type de peau, de cheveux et de constitution (Vata, Pitta, Kapha), que des routines à mettre en place pour nourrir votre beauté intérieure et rayonner à l'extérieur. Un accompagnement vers une meilleure connaissance de soi afin d'adapter chaque rituel de beauté à sa constitution. - Des recettes de masques, savons, lepas, ubatanas, maquillage, bains de bouche, bains de vapeur... - Des protocoles de massages (points marmas, massages à sec...). - Des tests pour déterminer la constitution ayurvédique de votre peau et de vos cheveux. - Des postures de yoga et des pranayamas spécial beauté. - Des mantras pour invoquer les pouvoirs de la déesse de la beauté Lakshmi.