L'adolescence autrement. Cap sur la confiance

Et si l'adolescence de nos enfants n'était pas cette impasse dans laquelle nous nous épuisons parfois, mais l'occasion de retrouver notre enthousiasme ? Et si elle pouvait nous redonner l'envie de réaliser des projets ? Si parents et enfants pouvaient être des sources d'inspiration mutuelle ? Loin des récits pessimistes trop souvent présentés, ce livre invite à considérer cette période, l'adolescence, avec confiance. L'auteure aborde des sujets variés, allant des rituels de passage aux jeux vidéo, en passant par les questions délicates des substances psychoactives, de la sexualité, de la pression scolaire et de l'orientation professionnelle. Elle propose des astuces pour améliorer les relations avec nos adolescents, éviter les tensions dues à une incompréhension mutuelle et devenir des alliés.