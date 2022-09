L’aventure de la vie. Mon guide médical, social, émotionnel et psychologique du désir d’enfant et de la PMA

Plus qu'un guide pratique ou qu'un simple témoignage, ce livre est un outil parfait d'accompagnement symbolique et psychologique pour les femmes et les couples qui font face aux problèmes d'infertilité et prennent le chemin de la PMA. Un enfant sur trente, aujourd'hui en France, naît par PMA. Ce parcours préconceptionnel peut être très long, soulever énormément de questions, bouleverser les vies de celles et ceux qui s'y engagent. Il est à la fois beau et difficile, aussi dur que constructif, triste que révélateur. A travers ce guide, l'auteure, qui a personnellement vécu cette expérience dans sa chair et en a fait son nouveau métier (doula de la fertilité), souhaite donner aux lectrices et à leurs partenaires (hommes ou femmes) les clés pour vivre au mieux cette épreuve complexe qui pousse tous ceux qui y sont confrontés dans leurs retranchements. Elle décrit avec bienveillance et clarté toutes les étapes, médicales, émotionnelles, sociales et psychologiques du parcours de PMA, soulevant les questions essentielles. Avec une idée en tête : accompagner, apporter de la sérénité et faire comprendre aux lecteurs comment ne pas s'oublier sur ce chemin sinueux vers la parentalité. Ce guide essentiel, s'appuyant sur un parcours personnel, sera enrichi de paroles d'experts (médecins, biologistes, naturopathes, sages-femmes), de mandalas à colorier, d'un arbre de vie à compléter en fonction de son parcours. Une lecture intime et un objet à s'approprier, le tout dans une maquette élégante et chaleureuse en bichro.