Médecine cardio-vasculaire. Réussir son DFASM - Connaissances clés

En parfaite cohérence avec le programme de DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales) s'inscrivant dans la R2C 2021 cet ouvrage rassemble l'ensemble des connaissances indispensables en médecine cardiovasculaire. Il présente dans le détail les items du programme relevant de cette spécialité et comporte deux parties : - une partie Connaissances qui développe tous les items relevant de la discipline : chaque chapitre commence systématiquement par les situations de départ un tableau de hiérarchisation des connaissances en rangs A B puis développe la thématique avec l'indication des rangs au fil du texte (les rangs C pour aller plus loin sont abordés) étayée de points clés tableaux et figures de rubriques sur les notions à retenir ; - une partie Entraînement qui propose 122 QI corrigées et 15 dossiers progressifs corrigés qui permettent de s'entraîner efficacement pour les EDN. Cette 2 e édition encore plus didactique met à jour l'ensemble des données médicales fait référence aux pratiques et aux recommandations les plus récentes s'enrichit de nouvelles illustrations et propose un accès à une banque d'images en ligne ainsi qu'à des compléments vidéos accessibles sur un minisite dédié.