Hyperconnecté, chacun d'entre nous est devenu une proie pour les hackers, capables d'entrer sur nos comptes, de prendre possession de nos données personnelles, de bloquer nos activités par un virus. Mais bien au-delà des simples hackers, c'est un réseau complexe de criminalité qui s'est développé à grande échelle. La cybercriminalité est une nouvelle menace pour la sécurité des Etats : fuites de données, contrôle des équipements d'un pays... Les scénarios ne sont plus de la pure science-fiction. A partir d'histoires saisissantes, vécues sur le terrain, Gérôme Billois décrypte la cybercriminalité : - Son évolution depuis les débuts de l'informatique jusqu'aux attaques massives mais aux conséquences encore limitées des années 2000, puis aux enjeux géopolitiques des années 2015 à aujourd'hui. - Les profils des cyberattaquants et leurs motivations. - L'écosystème autour des attaquants : chercheurs de failles, créateurs d'outils d'attaques et de plateforme d'attaques (botnet), revendeurs de données et darkweb, blanchisseurs d'argent et de monnaies électroniques. - Les types d'attaques et leur déroulement. - Le futur de la cybercriminalité dans un monde toujours plus connecté, automatisé, robotisé. Un documentaire captivant et éclairant sur la plus grande menace de la prochaine décennie.