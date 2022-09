Pussypedia. Le guide de la chatte

Est-il normal que l'on parvienne à envoyer des hommes dans l'espace mais que l'on peine encore à décrire l'organe responsable des orgasmes de 50% des habitants de cette planète ? Il est grand temps de parler sans tabou et sans honte de la chatte. Clitoris, point G et éjaculation féminine, masturbation, grossesse, IVG, règles, ménopause, infections sexuellement transmissibles, transgenrisme, gadgets plus ou moins fiables destinés à l'hygiène et au plaisir... Tous ces sujets et tant d'autres sont traités dans ce guide indispensable, précisément documenté, clair et ludique, qui déconstruit les idées reçues et répond à toutes les questions que vous n'auriez jamais osé poser !