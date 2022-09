Obéissances à lumière. Le livre des croquis

Ce recueil de croquis est né d'un coup de foudre avec la lumière si particulière qui embrasse tout le pourtour méditerranéen. S'inspirant de la démarche du peintre qui voudrait capturer des instants de lumière et de vie en s'installant dehors avec sa toile et ses pinceaux, notre auteur a décidé d'utiliser son smartphone comme calepin pour écrire ce recueil fait d'impressions et d'instants de vie citadine. Saisis sur le vif, au milieu des gens et des villes, de Marseille jusqu'à Gênes, jusqu'à Rome et Paris, ces croquis sont un hommage à la lumière, à la beauté des villes et de leurs habitants.