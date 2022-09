Terroir vegan c'est 80 recettes pour manger de délicieux plats faits maison avec des produits frais et sains, emblématiques de nos régions. La cuisine vegan peut aussi trouver son inspiration dans une cuisine de terroir, en portant une attention particulière à l'origine des ingrédients et aux AOP. C'est ce que fait Aude Richard dans ce livre 100% gourmand et végétal. Au sommaire : - des soupes : soupe à l'oignon de Roscoff, soupe au pistou fanes, velouté cèpes-châtaignes... - des plats : mojettes à la charentaise, gratin dauphinois, quenelles végétales sauce morilles... - des desserts : gâteau de Savoie, tarte aux myrtilles... - de la boulangerie : pain moelleux à la courge, fougasse aux olives et romarin, pain d'épices... - des boissons et autres délices : citronnade à la rhubarbe, boisson fermentée au melon... mais aussi vinaigre, pickles, praliné, crème de marrons... En plus des recettes, retrouvez des : - des focus produits (fèves, lentilles, abricots, châtaignes, noix, raisins...), - des infos sur : l'origine du sucre de betterave bio en Europe, où trouver des vins vegan, comment fabriquer des margarines... - des idées de repas complets et des index par saison et par ingrédients