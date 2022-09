Calendrier de la permaculture. Edition 2023

Avec calendrier mural, suivez mois par mois les conseils de Julie Bernier dans une démarche permacole et 100 % naturelle. Pour un jardin vivant et nourricier toute l'année ! Avec ce calendrier, Julie Bernier vous accompagne pour vous lancer dans la permaculture, cette philosophie du vivant qui permet de collaborer avec la nature au lieu de lutter contre elle. Jour après jour, geste par geste, vous aurez toutes les clés pour installer un jardin sain et productif et profiter de ses bienfaits. Contenu : - Qu'est-ce que la permaculture ? - Les outils du jardinier et les nouvelles attitudes au jardin - Calendrier mois par mois de janvier à décembre 2023 : semis, plantations, récoltes, soins au naturel...