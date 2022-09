Une magnifique fresque de l'histoire de l'esclavage, par l'auteur de Mamba Point Blues. Julius Washington, le premier grand reporter noir de Nouvelle-Angleterre, s'embarque en 1811 pour l'Afrique sur un navire du capitaine Paul Cuffee, riche armateur, métis d'ancien esclave et d'Indienne, qui rêve du Grand Retour des affranchis vers l'Afrique. 1807. Massachusetts. A dix-huit ans, Julius Washington est apprenti journaliste au Mercury. Fils d'une ancienne esclave et d'un marin de passage, il rêve de voyager. Un jour, le capitaine Paul Cuffee, riche quaker noir, bouleverse son existence. Il l'embarque à bord d'un de ses navires à destination de Negroland, mystérieuse contrée à l'extrême ouest de l'Afrique. Ensemble, ils vont réaliser un rêve : le Grand Retour des esclaves sur la terre de leurs ancêtres. A l'assaut des océans, Julius affronte de terribles tempêtes et rencontre les personnages les plus inattendus et les plus extravagants : un négrier français au grand coeur, des planteurs désabusés et d'étranges indigènes, des prêtres affairistes et des trafiquants d'armes, un incroyable homme-léopard et la belle esclave Diana... Ses pérégrinations l'entraînent dans un tourbillon d'aventures qui le conduisent d'un continent à l'autre, et le rendent témoin de la naissance d'un pays de rêve et de malheur : le Liberia.