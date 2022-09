Stratégies d'entreprises dans un monde fragmenté. Surmonter les risques liés à la pandémie et la guerre en Ukraine

Le contexte géopolitique et économique a basculé en quelques mois : la pandémie et la guerre en Ukraine ont accentué un phénomène de fragmentation du monde. Résurgence de la violence entre Etats, retour des concepts de souveraineté et d'autonomie stratégique, urgence écologique, creusement des fractures économiques et sociales, déchaînement des foules digitales redessinent la géographie de la globalisation. Plus volatil, plus ambigu et plus incertain, l'environnement des affaires n'est plus celui d'une mondialisation heureuse ou d'une convergence planétaire. De fait, la diplomatie d'affaires doit s'y adapter en se dotant de stratégies hybrides, en utilisant des outils plus sophistiqués qu'autrefois, mêlant intelligence économique, géostratégie, cybersécurité et les ressources du droit, de la communication et du soft power. Le présent essai, qui analyse les enjeux de cette nouvelle forme ­d'intelligence économique, se veut aussi un manuel à destination des ­décideurs publics et privés.