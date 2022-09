Un, deux, trois...danseuses Tome 11 : Danser sur Glace

La lecture plaisir pour toutes les apprenties ballerines ! C'est bientôt Noël, et une patinoire a été installée juste sous les fenêtres de l'école de danse. Les filles adoreraient aller patiner... mais le cours ne va pas tarder à commencer ! Comme Nour, la nouvelle professeure de danse, est en retard, le trio fait appel à une formule magique inédite qui les emmène dans le Grand Nord et dans le passé. Elles font la connaissance de Stan et Anouchka, deux jeunes patineurs qui veulent participer à un concours organisé sur le lac gelé. L'enjeu est important, alors ni une ni deux, les filles décident de les aider ! Elles leur apprennent des figures de danse, dont ils s'inspirent sur la glace. Bien sûr, notre trio s'en donne aussi à coeur joie ! A leur retour à l'école de danse, Nour arrive enfin. Elle est en retard car elle a réservé une surprise à ses élèves : un cours sur la patinoire !