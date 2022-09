Livre à broder. Des fleurs & du green

Fleurs des champs, herbiers, herbes folles, feuilles des tropiques... Grâce aux 2 feuilles de papier magique fournies dans l'ouvrage, brodez votre green attitude pour personnaliser vos vêtements. Le papier magique est translucide, il est très facile d'y reproduire les motifs de son choix : - Placez le papier magique sur le motif que vous souhaitez reproduire et repassez les contours au crayon de papier. - Placez le motif sur le tissu et maintenez-le en place à l'aide d'épingles. - C'est le moment de broder : suivez le motif reporté en piquant directement à travers le papier magique et la toile. - Pour faire disparaître le papier magique, passez le tissu brodé sous un filet d'eau froide et regardez le papier se dissoudre à vue d'oeil.