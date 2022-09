Personne n'oubliera

Le passé finit toujours par vous rattraper... Scarlett rentre à Londres après avoir passé son congé maternité à la campagne, et se réjouit de retrouver sa vie d'avant. Mais son retour au bureau ne se déroule pas exactement comme prévu : on l'évite, on la regarde de travers, l'ambiance est glacée. Un inconnu a envoyé à ses collègues, ses amis et sa famille, une vidéo compromettante. La brutalité de ces images brise le mythe de la mère parfaite qu'elle incarne sur son blog. Tout le monde a vu cette vidéo aussi sulfureuse que virale. Tout le monde, sauf Cora, Emma et Asha, trois amies rencontrées lors des cours de préparation à l'accouchement, les seules qu'elle juge désormais dignes de confiance. Scarlett fuit Londres et va chercher du réconfort auprès d'elles, le temps de savoir qui cherche à faire de sa vie un enfer... " Incroyablement bien ficelé ! " Red " Tout simplement addictif. " Stylist " Captivant et riche en rebondissements. " The Sun " Le poids de la honte et la peur de l'avenir, tout sonne juste dans ce suspense sous tension. Un cocktail détonnant à base de maternité, de pression sociale et de jalousie. " My Weekly