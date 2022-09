Le grand Atlas des rois de France. 2e édition

Revivez l'Histoire de France et de ses rois ! Qui était le bon roi Dagobert ? Pourquoi Aliénor d'Aquitaine fut-elle répudiée ? Qu'est-ce que les états généraux ? Que s'est-il passé le 25 octobre 1415 à Azincourt ? De quoi est morte Catherine de Médicis ? Combien de services comptait le " grand couvert royal " à la table de Louis XIV ? Combien d'années Louis-Philippe a-t-il passées en exil ? Autant de questions qui, sous une apparence légère, ont façonné la vie et le tempérament de nos rois et orienté l'histoire de notre pays. De Clovis à Louis-Philippe, des Mérovingiens aux Bourbons, chacun des grands personnages qui ont marqué l'Histoire de France sont ici racontés dans leur intimité. Chacun trouvera de quoi satisfaire sa curiosité : grandes étapes de la fondation du royaume, anecdotes et détails de la vie quotidienne à la cour, secrets d'alcôve et actes essentiels de la mise en place de la royauté en France... Une frise chronologique ainsi que les arbres généalogiques de chaque dynastie complètent le livre. Ce grand atlas est une somme encyclopédique, véritable chronique illustrée de la vie des rois de France.