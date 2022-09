Metallica. The Black Album en noir et blanc

Le livre officiel du groupe Metallica ! Ce livre officiel est une célébration du Black Album de Metallica, l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Pour fêter le trentième anniversaire de la sortie de l'album, l'auteur-photographe Ross Halfin a sélectionné plus de 200 images en noir et blanc du groupe, dont de nombreux clichés entièrement inédits, pris lors de la création de l'album, en studio, backstage et sur scène durant le fameux Black Album Tour entre 1991 et 1993. Le livre contient des textes d'introduction, des souvenirs et des témoignages exclusifs des membres du groupe, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted et Robert Trujillo, ainsi que de Ross Halfin lui-même. " Au moment du Black Album, le groupe était prêt, fin prêt pour se laisser photographier... Nous étions au sommet de notre confiance, en phase avec nous-mêmes et avec la manière dont nous voulions être photographiés... Et Ross Halfin a su infailliblement se trouver au bon endroit, au bon moment pour le faire. " Lars Ulrich