Tout entière vouée au commerce maritime, Gênes, " La Superbe ", inonde l'Europe d'esclaves, d'épices et de soieries. Aussi, lorsque l'empereur mongol assiège Caffa, sa principale colonie d'Orient, la jeune république envoie son armada. Daniele de Mussi, capitaine à la retraite, et son fils Vittorio, frêle jeune homme qui se rêve copiste, sont embarqués de force dans cette aventure. A bord d'une galère, l'ordinaire de la marine génoise, ils vont devoir se plier aux règles d'un univers des plus oppressants... Barons nostalgiques des croisades, princesses byzantines, corsaires à la solde de Venise, prélats annonçant l'apocalypse... Pour Daniele et Vittorio, la route de Caffa sera jalonnée de rencontres, comme autant d'épreuves initiatiques. Avec, au bout du chemin, le plus grand fléau de tous les temps... S'inspirant de l'histoire vraie des " Semeurs de peste ", Laurent Decaux, l'auteur du Seigneur de Charny et du Roi fol, livre avec Avant la fin du monde une épopée haletante et tumultueuse aux échos très contemporains.