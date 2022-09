Sans l'eau, la vie est impossible. Les humains la boivent, mais ils l'utilisent aussi pour voyager, transporter des marchandises et produire de l'électricité. Comment est-elle apparue sur Terre ? Quelles sont ses propriétés ? Qu'est-ce qui provoque une inondation ou, au contraire, une grande sécheresse ? Pourquoi flotte-t-on à la surface de la mer Morte ? Un documentaire captivant pour découvrir et apprendre à préserver la plus vitale des ressources terrestres.