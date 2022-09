Mémoires, représentations et traitements. 3e édition

Les connaissances de base permettant de comprendre le fonctionnement cognitif d'un individu font appel à trois grands concepts : ce sont les notions de mémoire, de représentation et de traitement. Cette 3èmeédition actualisée aborde successivement : · la mémoire, dans toute sa pluralité et avec les caractéristiques propres à chacun des registres qui la composent ; · la représentation, tout à fait essentielle en psychologie cognitive, puisqu'elle rend compte de nos contenus de pensée, nos connaissances et croyances ; · le traitement qui correspond aux opérations et processus de transformation des représentations en mémoire. Avec ses exercices et QCM corrigés, cet ouvrage est conçu comme un outil de découverte et d'approfondissement des notions fondamentales de la psychologie cognitive.