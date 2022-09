Plume le pirate Tome 8 : Cap au Pôle Nord

"- GRRRRRRRR !!! Plume sursaute dans son hamac. Il se frotte les yeux et découvre... un ours blanc qui lui renifle les orteils ! Des cris d'épouvante ébranlent le navire : des ours ont envahi le Bon Appétit ! "Lors d'une chasse au trésor, le Bon Appétit se retrouve prisonnier des glaces de la banquise ! Heureusement, Plume a toujours une idée pour sauver sa famille...