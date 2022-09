Le Petit Larousse illustré de l'ésotérisme

Un voyage complet et fascinant à travers les différents visages de l'ésotérisme d'hier à aujourd'hui. Ce livre superbement écrit et illustré permet d'explorer le monde qui nous entoure d'un point de vue différent et de découvrir une autre façon de penser, attentive aux multiples nuances de la réalité et de ses symboles. Un guide à la découverte des lieux et des espaces sacrés, des codes secrets, des empreintes de magie dans l'histoire, des cathédrales aux jardins ésotériques, des constructions de Gaudi à la littérature, l'art ou la musique, de Dante à Mozart en passant par Arcimboldo et Oscar Wilde.