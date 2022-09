CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Tout-en-un, Edition 2023

Cet ouvrage vous propose : Un guide pour vous accompagner dans votre formation et votre préparation : les épreuves expliquées, la présentation de la formation, la période de stage... 160 fiches pratiques et très illustrées : tous les savoirs associés et techniques professionnelles à connaîtreDes fiches méthode pour préparer l'oral et constituer le projet d'accueilDes QCM pour évaluer vos connaissancesDes sujets corrigés.