Le beau livre des arbres. Science, mythes, symboles, histoire...... 90 arbres du monde comme vous ne les avez jamais vus

Saviez-vous que l'écorce de saule, utilisée dans la composition de l'aspirine, a été identifiée dès l'Egypte antique comme un antidouleur ? Que le ginkgo symbolise l'espoir depuis que six d'entre eux ont survécu au bombardement atomique d'Hiroshima ? Ou encore qu'une croyance populaire garantit la virilité à celui qui porte un marron dans sa poche ? Alliant botanique, science, culture, art et mythologie, cet ouvrage vous conte l'histoire millénaire qui lie les géants du monde végétal aux êtres humains. Des chênes anciens aux grands séquoias en passant par les banians luxuriants et les kapokiers imposants, découvrez les secrets de 90 espèces du monde, mais surtout les récits fascinants des cultures humaines qui évoluent avec elles depuis la nuit des temps. Illustré de sublimes photographies, d'images d'archives inédites et de reproductions d'oeuvres d'art, cet ouvrage vous emmène dans un fabuleux voyage au pays des arbres.