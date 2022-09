Au coeur du grand voyage

Après la vie, un cheminement vers la lumière Après Voyage au coeur de mon âme, découvrez la suite du voyage spirituel d'Alice. Dans ce nouveau roman graphique né de la créativité de Alexandra Célérault et Steffi, l'âme d'Alice poursuit son cheminement une fois qu'elle a quitté le monde terrestre. Plongez dans la vie après la mort et découvrez la lumière qui irradie en douceur cette étape incontournable, en compagnie d'Eva, la nièce d'Alice. Ce roman graphique inédit nous invite à changer d'angle sur cet étape clé de l'existence qui est synonyme d'un nouveau commencement. que se passe-t-il après la mort ? Comment l'âme survit-elle ? Quelle est son évolution et les différentes étapes qu'elle va traverser ? Plongez avec Alice au coeur de la mort et appréhendez autrement ce grand passage désormais synonyme de lumière et de réalisation.