Bruits, musiques et silences. Environnements sonores de Haute-Bretagne (1880-1950)

A l'appui de photographies d'archives et de transcriptions musicales, cet ouvrage retrace l'enquête minutieuse menée par Hervé Dréan sur l'environnement sonore de la Roche-Bernard, en Haute-Bretagne à une époque charnière, entre 1880 et 1950. L'auteur s'attache à restituer la diversité des bruits, musiques et silences de sa région de prédilection. Cette histoire des sons disparus a pour espace et territoire une société rurale en Haute-Bretagne, située autour de la Roche-Bernard entre 1880 et 1950. Faute d'enregistrements disponibles, l'auteur s'est appuyé sur des documents d'archives et des témoignages oraux pour mener son enquête ethnographique et redonner vie aux bruits, musiques traditionnelles et silences des campagnes de sa région dont il interroge les fonctions, usages et interprétations.