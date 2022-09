Nomes et toparchies en Égypte gréco-romaine. Réalités administratives et géographie religieuse d’Éléphantine à Memphis

Dans cet ouvrage, une analyse du découpage territorial tant administratif que religieux de l'Egypte gréco-romaine (du début du IIIe siècle av. J. -C. à la fin du IIIe siècle apr. J. -C.) est proposée. Prenant pour cadre géographique la vallée du Nil, entre Eléphantine et Memphis, cette étude présente les variations que connurent les divisions territoriales, les fameux nomes, et compare deux systèmes - l'un sur lequel s'appuyait l'Etat pour contrôler l'Egypte et l'autre ordonnant et mettant en relation les centres religieux du pays - afin de souligner les influences réciproques. Unités régionales et administratives, les nomes et toparchies découpaient l'Egypte ptolémaïque et romaine en une multitude de régions et districts permettant son contrôle total par l'Etat. Ce système, utilisé au plus tard dès l'Ancien Empire, a connu d'importantes modifications tout au long de l'histoire du pays. Toutefois, les remaniements semblent encore s'intensifier durant la période gréco-romaine. Cet ouvrage propose d'analyser le découpage territorial de l'Egypte, entre Eléphantine et Memphis, et ses fluctuations dès le début du iiie siècle av. J. -C. , jusqu'à la fin du iiie siècle apr. J. -C. , au moment où les réformes de Dioclétien modifient encore le système. Parallèlement à cette étude du découpage administratif, la géographie religieuse présentée dans les listes et processions de nomes de cette époque tardive est examinée en détail afin de mettre en évidence les influences réciproques entre ces deux modes de perception du paysage égyptien. Les interactions constatées dans cette étude, même minimes, permettent de nuancer la fossilisation de la géographie sacerdotale et de revenir ainsi sur un lieu commun en égyptologie qui soutient que la distinction est de mise entre ces deux géographies, en particulier pendant les époques ptolémaïque et romaine.