La Petite Librairie de Riverside Drive

NOUVEAU DEPART ET VIEUX SECRETS ENFOUIS DANS UNE LIBRAIRIE LONDONIENNE Depuis le décès brutal de son mari, un an plus tôt, Charlotte vit cloîtrée chez elle au coeur de la campagne suédoise, tentant de noyer son chagrin dans le travail. Aussi, quand elle apprend qu'une tante, dont elle n'a jamais entendu parler, lui a légué une librairie à Londres, elle prend le premier vol pour l'Angleterre, déterminée à vendre la propriété le plus rapidement possible. Mais elle tombe rapidement sous le charme de la librairie à l'ancienne, de ses étagères en bois massif et de son vieux chat ronchon. Tout comme elle s'attache petit à petit aux employés, ainsi qu'à William, le jeune écrivain qui habite à côté... Alors que Charlotte choisit de rester et de se battre pour sauver la librairie de la faillite, un secret de famille enfoui depuis trente ans refait surface. Pourquoi n'a-t-elle jamais connu sa tante ? Quel secret se cache derrière les murs de la librairie ?