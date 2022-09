Les origines du style monumental au Moyen Âge. Une étude sur la naissance de la sculpture gothique

Paru en 1894, ce livre fut la première grande étude consacrée à la sculpture française du xiie siècle. Vöge mobilise un véritable talent d'écriture révélant une acuité visuelle exceptionnelle, richesse de ce livre tant admiré par le plus célèbre des disciples de Vöge, Erwin Panofsky qui le considérait comme intraduisible. Nous en publions aujourd'hui la première traduction française. En 1894 paraît à Strasbourg, en langue allemande, un ouvrage de Wilhelm Vöge (1868-1952) consacré aux origines du gothique français : Die Anfänge des monumentales Stiles im Mittelalter. Il est aussitôt salué, en France comme en Allemagne, comme la première étude des grands ensembles sculptés du xiie siècle dans le Nord et dans le Midi de la France. Les analyses que livre l'auteur, dans une écriture remarquable par son inventivité et son style, l'amènent à considérer le portail royal de Chartres ou les sculptures de Saint-Denis comme les premières manifestations de l'art gothique. Un art qui détache de l'esthétique romane la figure humaine et l'inscrit dans une totalité où sculpture et architecture se complètent pour donner naissance à ce que Vöge nomme le "style monumental" . En étudiant ces oeuvres, il pense s'approcher au plus près de l'acte créateur et pénétrer dans les ateliers des sculpteurs. Le plus célèbre des élèves de Vöge, Erwin Panofsky, considérait ce chef-d'oeuvre historiographique comme intraduisible. Conformément au principe de la collection, le texte original est précédé d'une mise en perspective et d'une contextualisation dues à Roland Recht.