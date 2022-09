La voie du souffle. Manuel de méditation

Un guide complet pour apprendre a` me ? diter, approfondir sa technique, et re ? aliser les e ? tats de conscience les plus raffine ? s selon les enseignements du bouddhisme historique. De la mise en place de l'espace de me ? ditation a` l'inte ? gration des pre ? ceptes au quotidien, en passant par l'observation du souffle et des phe ? nome`nes de la conscience, c'est avec le sourire et un tre ? sor de conseils et anecdotes que Laurent Huguelit nous invite a` faire de la me ? ditation une partie essentielle de notre vie. Un manuel de re ? fe ? rence, par l'auteur de Fusion et de Me`re. "Me ? diter au quotidien, ou de temps en temps, selon vos envies, est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, parce qu'en me ? ditant, vous e^tes de retour a` l'inte ? rieur de vous-me^me, la` ou`, quelque part dans les profondeurs de l'e^tre, re ? sident une joie, une paix et une clarte ? toujours pre ? sentes".