L'enfant abandonné. Guide de traitement des troubles de l'attachement

Une approche novatrice et très complète des troubles de l'attachement et des moyens pratiques de les prendre en charge. Les compétences sociales et émotionnelles d'un enfant se construisent lors des premières années de l'attachement. Pour 3 à 5 % des enfants cependant, ce processus est perturbé par des carences précoces, des parents dysfonctionnels, un manque de soins. Les problèmes des jeunes qui souffrent de troubles graves de l'attachement sont nombreux : manque d'adaptation sociale, relations brèves et superficielles, comportements agressifs, violents et criminels, maltraitance envers les autres et perturbations de la vie familiale, etc. Niels Peter Rygaard, auteur de ce guide de thérapie, travaille depuis 30 ans avec des jeunes souffrant de troubles graves de l'attachement, ainsi qu'avec leurs familles. Il envisage le développement de l'enfant - de sa conception à l'adolescence - à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Il propose - des listes de symptômes aux différents stades de développement, - des profils de tests compréhensibles - et des conseils de traitement faciles à mettre en oeuvre.