Karnaval Z

Comment évoluent les rapports et les turpitudes des vivants quand un jour ils deviennent des morts-vivants ? Pourtant, l'existence, paisible, suivait son cours dans cette bourgade du nord de la France, région réputée pour ses habitants accueillants et bons vivants. La préparation de la traditionnelle fête foraine bat son plein. Un convoi ferroviaire transportant des déchets toxiques à destination d'un centre de recyclage est stoppé par un groupe de militants écologistes survoltés et déraille, laissant un gaz indécelable s'échapper d'un des wagons. Un mal mystérieux contamine alors la ville, transformant les honnêtes citoyens en brutes enragées. Dans le chaos, une galerie de personnages, liés les uns aux autres, va apprendre à survivre, tandis que l'armée, appelée à la rescousse, décide de nettoyer la ville.