L'intégrale des annales officielles Score IAE-Message. Edition 2023

Près de 1200 QCM réellement posées avec les explications corrigées pour s'entraîner et atteindre les 400 points le jour du concours Rédigé par l'équipe du Score IAE-Message, ce livre est l'outil de préparation fiable et efficace pour progresser avec des exercices corrigés et expliqués. Il vous permet de vous exercer dans des conditions identiques à celles de l'examen et d'apprendre à gérer votre stress, votre concentration et votre temps. Enfin, il met à votre disposition tous les éléments vous permettant de suivre votre performance, d'identifier vos faiblesses et d'acquérir les bons réflexes pour mieux gérer votre stress, votre concentration et votre temps. Les Annales officielles du Test Score IAE-Message est l'outil de préparation pour acquérir les bons réflexes, progresser efficacement et obtenir le jour J les 400 points ! Points forts - En partenariat exclusif avec l'association Score IAE-Message, organisateur de l'examen - Plus de 1 300 questions corrigées et expliquées pour s'entraîner efficacement aux 4 épreuves du Score - Les annales officielles des sessions de l'année 2022