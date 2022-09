Les enquêtes de Sherlock dog. A la poursuite du diamant volé

Le diamant de la Reine d'Egypte a disparu au musée d'Alaloupe-city ! Un enquêteur à la retraite, Sherlock-dog mène l'enquête pour le retrouver et propose au petit lecteur de retrouver le voleur avec lui. Chaque double-page propose un décor avec des personnages et des indices que l'enfant va décrypter grâce à la loupe magique. Chaque lieu (le parc, le musée, le marché...) où passe le voleur donne la possibilité au lecteur d'éliminer l'un des coupables par déduction. A la fin du livre il saura identifier le voleur car il aura éliminé tous ceux qui sont disculpés. Les illustrations tendres d'Anese Baruzzi donnent à l'ensemble une patte accessible et chaleureuse.