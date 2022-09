Livre à broder. Des coeurs & du love

Du petit mot d'amour à l'encolure fleurie en passant par des mantras inspirants, répandez l'amour autour de vous... Grâce aux 2 feuilles de papier magique fournies dans l'ouvrage, brodez facilement pour personnaliser vos vêtements. Le papier magique est translucide, il est très facile d'y reproduire les motifs de son choix : - Placez le papier magique sur le motif que vous souhaitez reproduire et repassez les contours au crayon de papier. - Placez le motif sur le tissu et maintenez-le en place à l'aide d'épingles. - C'est le moment de broder : suivez le motif reporté en piquant directement à travers le papier magique et la toile - Pour faire disparaître le papier magique, passez le tissu brodé sous un filet d'eau froide et regardez le papier se dissoudre à vue d'oeil.