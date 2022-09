Les champignons c'est pas sorcier

A la fois introduction naturaliste et invitation à la promenade, ce livre a été pensé pour être utile au plus grand nombre de champignonneurs. A travers des fiches documentées et accessibles, ce livre vous permettra de reconnaître plus de 80 champignons qui vous entourent. Partez en quête d'un cèpe de Bordeaux, d'une trompette-de-la-mort ou même d'un pied-de-mouton puis régalez-vous-en ! - 81 champignons présentés sous toutes leurs facettes - Un guide d'identification complet - Des conseils de préparation et de conservation - Comprendre la règne fongique - Découvrir le pouvoir des champignons - Aimer la nature et les balades en forêt