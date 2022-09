Endorphine

En ce mois d'avril radieux, le commandant Henri Saint-Donat est non seulement aux prises avec les démons de son passé, mais aussi avec des monstres bien réels. Entre Marseille et Toulouse, son groupe de la Crim' est confronté à un vaste réseau de proxénétisme qui sème les cadavres. Saint-Donat cependant est envoyé par sa supérieure à des milliers de kilomètres de là, au Québec, pour assister à un colloque de l'IPA, l'International Police Association, mais surtout pour faire la paix avec lui-même. Par moins douze degrés, Saint-Donat en vient à se demander si après tant d'années de lutte contre le crime, ce rocher de Sisyphe ne serait pas trop lourd à porter. Mais il est rattrapé du jour au lendemain par son instinct de flic quand son plus proche collaborateur est enlevé et n'a plus que quelques heures à vivre.