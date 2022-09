Une vie bien remplie. Mémoires d'une des PDG les plus admirées au monde

Pendant une douzaine d'années, Indra Nooyi a été l'une des PDG les plus admirées au monde. Première femme immigrée non-blanche à diriger une entreprise du Fortune 50, mais surtout grande dirigeante stratégique, elle a mis au service de PepsiCo sa quête de l'excellence, ses talents de leader visionnaire et sa capacité à donner du sens à son activité. Nooyi retrace les événements qui l'ont façonnée, de son enfance dans l'Inde des années 1960 à son entrée à Yale aux Etats-Unis, et jusqu'à son ascension fulgurante de jeune consultante en stratégie. Ce livre ouvre surtout une plongée unique dans ses réflexions alors qu'elle réorientait l'immense entreprise américaine vers des produits plus sains et redessinait son profil environnemental, malgré des résistances de toutes parts. Dans ces mémoires écrits avec élégance, courage et humour, nous entrons dans l'intimité de la carrière légendaire d'Indra Nooyi, mais aussi de ses difficultés à allier une profession exigeante et une famille qui s'agrandit. Tirant sa force d'une légitimité et d'une générosité rares, ce livre dévoile la vie et les enseignements d'une leader hors du commun. "Avec franchise, Nooyi a écrit un livre merveilleux qui donne vie à son histoire. Une lecture incontournable pour les femmes qui travaillent, et les hommes qui nous aiment et nous soutiennent". HILLARY CLINTON