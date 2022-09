Manuel d'EMDR. Principes, protocoles, procédures, 2e édition

La thérapie EMDR est une méthode de psychothérapie qui utilise la stimulation sensorielle des deux côtés du corps, soit par le mouvement des yeux soit par des stimuli auditifs ou cutanés, pour induire une résolution rapide des symptômes liés à des événements du passé. Conçue par Francine Shapiro dans les années 80, la méthode EMDR est passée du statut de curiosité - qui pouvait penser que faire bouger les yeux permettrait de guérir les traumas ? - à celui de méthode unanimement reconnue comme efficace dans le traitement de l'état de stress post-traumatique. Cette nouvelle édition met à disposition du praticien des avancées importantes : la stimulation bilatérale n'est qu'une composante de l'EMDR, qui intègre d'autres techniques ; l'EMDR prend en compte les croyances, les émotions, les réponses physiques, la résilience, la stabilité interne et les relations interpersonnelles ; l'EMDR est conçu pour être personnalisé, avec des protocoles spécifiques selon les types de pathologies et les différents besoins et compétences du patient. Sont notamment proposés : - Des protocoles nouveaux ou révisés. - Des applications supplémentaires : traumatismes complexes, addictions, douleur, dépression, blessures morales, réponse post-catastrophe. - Des outils pour évaluer les résultats du traitement. - Des commentaires de patients et de praticiens reçus par Francine Shapiro. Dans ce manuel pratique, Francine Shapiro explique avec une clarté remarquable sa découverte fondamentale qui a transformé le champ des psychothérapies.