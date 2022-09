Connectivité Wireless. Evolutions des systèmes et enjeux technologiques

Electronique numérique ultra rapide, circuits analogiques radiofréquences et millimétriques pour la 5G, systèmes spatiaux, systèmes de détection et radars : les nouveaux systèmes de communication nécessitent une révolution dans la conception et la fabrication des circuits intégrés. Aujourd'hui, avec les semi-conducteurs de type silicium ou arséniure de gallium, la diversité des matériaux et des technologies d'intégration que les industriels et les chercheurs ont à leur disposition n'a jamais été aussi importante. Et cette diversité implique de connaître les performances et les applications de chacun pour les choisir de façon efficiente en fonction des projets. Cet ouvrage présente l'ensemble des semi-conducteurs, leurs caractéristiques physiques, les technologies d'intégration associées et les applications visées. Les limites des technologies actuelles sont aussi abordées, afin d'envisager ce que permettront à l'avenir les nanotechnologies.