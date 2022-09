Encyclopédie de la couture pour bébé

La venue d'un enfant est sans doute la meilleure des raisons pour commencer, ou recommencer, à coudre. Avec 100 créations et tous les patrons à taille réelle, cette encyclopédie s'adresse à chacun. e d'entre vous, que vous soyez équipé. e d'une machine à coudre ou seulement d'un fil et d'une aiguille. Vêtements, trousseau de naissance, décoration pour la chambre du bébé, jouets, nurserie, déguisements n'attendent plus que vos mains dans cet ouvrage. En prenant ce livre entre les mains, vous prenez du temps pour vous. A vous de vous réapproprier le goût de bien faire, patiemment ou impatiemment mais à votre rythme, avec le temps dont vous disposez et de bonnes techniques de couture accessibles à tou·te·s grâce au savoir-faire de ma petite mercerie. Laissez-vous guider grâce à plus de 1300 illustrations pas à pas et plus de 250 magnifiques photographies.